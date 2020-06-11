Генассамблея ООН впервые в истории пройдет в онлайн-режиме

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Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам организации с предложением провести запланированную сессию Генассамблеи в онлайн-режиме.

В своем обращении к странам-участницам ООН, Мухаммад-Банде выразил обеспокоенность ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса и предложил во время Генассамблеи в зале презентовать заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

Мероприятие пройдет в сентябре 2020 года.
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Тэги: Генассамблея ООН Персона: Тиджани Мухаммад-Банде

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