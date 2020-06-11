Тихановская на три дня отменила пикеты в Минске и областных городах

Потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская, супруга автора ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, обратилась к координаторам и членам своей инициативной группы.

«В связи с тем, что происходят задержания, вас наказывают сутками, штрафами, происходят провокационные действия на пикетах по сбору подписей в мою поддержку, в ближайшие дни — пятницу, субботу и воскресенье — не проводите пикеты в Минске и областных городах. В эти дни я опасаюсь разного рода провокаций в отношении вас. Ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи», — сказала Тихановская в видеообращении, размещенном телеграм-каналом «Выборы. Беларусь».

Сбор подписей будет продолжаться в регионах, где не такое большое скопление людей, добавила она.

Более десятка членов инициативной группы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Среди девяти задержанных в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции — руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, а также члены группы Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков. Были задержаны также несколько десятков волонтеров команды Тихановской и сторонников задержанного блогера.

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