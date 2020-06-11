Площадь 20-й минской поликлиники увеличат вдвое

В сентябре обновленное здание 20-й городской поликлиники примет пациентов после реконструкции, сообщила главный врач учреждения здравоохранения Ольга Язневич.

В результате реконструкции старое здание поликлиники стало выше на один этаж, кроме того, к нему пристроили новый корпус. Благодаря этому общая площадь «двадцадки» увеличится почти вдвое, а мощность лечебного заведения возрастет с 460 до 750 посещений в смену, передает агентство «Минск-Новости» .

Специалист отметил, что большая часть отделочных работ во внутренних помещениях выполнена, но процесс пока не завершен. Планы строителей — закончить все в ближайшие два месяца, в августе довести до ума, чтобы в сентябре открыть поликлинику, несмотря на некоторые проблемы, не зависящие от предприятия. Дело в том, что в связи с эпидемической ситуацией некоторые работники и представители руководящего состава вынуждены были уйти на самоизоляцию, что затруднило процесс.