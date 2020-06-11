Денежные доходы за май индексироваться не будут

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за май 2020 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, это связано с тем, что индекс потребительских цен за май 2020 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. По информации Национального статистического комитета, потребительские цены за май выросли на 2,3% по сравнению с январем.

Минтруда также информирует, бюджет прожиточного минимума был повышен 1 мая, поэтому денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за май также не подлежат.

Не меняется и установленная 1 января минимальная заработная плата, которая составляет 375 рублей в месяц.