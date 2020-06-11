Премьер Литвы призвал страны Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал Латвию и Эстонию отказаться от покупки электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС.
Об этом он заявил в ходе прошедшей 10 июня в формате видеоконференции беседы с премьерами Латвии и Эстонии, а также Европейским комиссаром по транспорту Адиной Валеан, сообщает пресс-служба литовского правительства.
Сквернялис подчеркнул принципиальную позицию Литвы в отношении Островецкой АЭС и отказа от покупки электроэнергии с небезопасной электростанции.
«Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран», —приводятся в сообщении слова Сквернялиса. Он добавил, что такую позицию поддерживает и Польша.
Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.
В Литовской Республике отказ от покупки электроэнергии с Островецкой АЭС закреплен законодательно с 2017 года. Сейчас Литва добивается поддержки такой позиции странами ЕС, в том числе Балтийскими странами.
|Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.