Премьер Литвы призвал страны Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 307

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал Латвию и Эстонию отказаться от покупки электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС.

Фото: пресс-служба литовского правительства

Об этом он заявил в ходе прошедшей 10 июня в формате видеоконференции беседы с премьерами Латвии и Эстонии, а также Европейским комиссаром по транспорту Адиной Валеан, сообщает пресс-служба литовского правительства.

Сквернялис подчеркнул принципиальную позицию Литвы в отношении Островецкой АЭС и отказа от покупки электроэнергии с небезопасной электростанции.

«Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран», —приводятся в сообщении слова Сквернялиса. Он добавил, что такую позицию поддерживает и Польша.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

В Литовской Республике отказ от покупки электроэнергии с Островецкой АЭС закреплен законодательно с 2017 года. Сейчас Литва добивается поддержки такой позиции странами ЕС, в том числе Балтийскими странами.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Саулюс Сквернялис

Другие материалы на эту тему:

Татьяна Новикова. АЭС. За две недели до пуска

Татьяна Новикова. АЭС. За две недели до пуска

Атомная станция может стать для Беларуси чемоданом без ручки

Атомная станция может стать для Беларуси чемоданом без ручки

Татьяна Новикова. АЭС. Островец в ожидании чуда

Татьяна Новикова. АЭС. Островец в ожидании чуда

Белорусская Вильня. Прогулка по кладбищу Расу

Белорусская Вильня. Прогулка по кладбищу Расу