Финансовая милиция проводит обыск в бывшем банке Бабарико

Обыск в «Белгазпромбанке» проходит в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля.

«ДФР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере". А также по ч. 2 ст. 335 "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере". Проводятся неотложные следственные действия», — рассказали в пресс-службе.

Один из претендентов в президенты в нынешнюю избирательную компанию Виктор Бабарико до выдвижения возглавлял «Белгазпромбанк» 20 лет. В КГК уточнили, он «в настоящее время» в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.

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