Мингорисполком обязал арендодателей снизить оплату
Столичные власти приняли решение об уменьшении арендной платы за все площади, предоставленные в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года.
Данная мера касается тех субъектов хозяйствования, у которых выручка из-за эпидемиологической ситуации в апреле-мае 2020 года упала на 20% и более,
Документ обязывает арендодателей недвижимого имущества, находящегося в собственности города, снижать размер арендной платы по заявлению арендаторов.
В Минске действует около 10 тысяч договоров аренды имущества коммунальной собственности города. Право на предоставление отсрочки по уплате арендной платы согласно нормам указа № 143 имеют около 46% арендаторов.