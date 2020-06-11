Мингорисполком обязал арендодателей снизить оплату

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Столичные власти приняли решение об уменьшении арендной платы за все площади, предоставленные в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Данная мера касается тех субъектов хозяйствования, у которых выручка из-за эпидемиологической ситуации в апреле-мае 2020 года упала на 20% и более, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Документ обязывает арендодателей недвижимого имущества, находящегося в собственности города, снижать размер арендной платы по заявлению арендаторов.

В Минске действует около 10 тысяч договоров аренды имущества коммунальной собственности города. Право на предоставление отсрочки по уплате арендной платы согласно нормам указа № 143 имеют около 46% арендаторов.
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Тэги: аренда недвижимости коммунальная собственность Мингорисполком

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