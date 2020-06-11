Украина поставила абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

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По данным местного Минздрава, такого количества случаев заболевания не было даже в наибольшие пиковые дни в самом начале эпидемии.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер 21 человек.

Всего за весь период эпидемии в этой стране заболели 29 070 человек, из них 13 141 выздоровели, умерли — 854.

В лидерах по заболеваемости Киев — 3671 случай, Львовская (2414) и Киевская (1919) области.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав Украины Город: Киев

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