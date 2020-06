Беларусь расположилась между Кыргызстаном и Габоном в Глобальном индексе миролюбия

Беларусь заняла 94-ю строчку в международном Глобальном индексе миролюбия, улучшив свою позицию на четыре пункта.

Фото Depositphotos.com

Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) обнародовал ежегодный доклад под названием «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index 2020).

Для составления доклада была проанализирована ситуация в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.

Глобальный индекс построен на основе трех категорий («Затяжные конфликты», «Охрана и безопасность» и «Милитаризация»), в которых страны оцениваются по десяткам индикаторов.

Возглавляет рейтинг Исландия. Эта страна продолжает оставаться самой миролюбивой, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года.

За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Беларусь заняла 94-ю строку, расположившись между Кыргызстаном и Габоном.

У наших соседей следующие места в списке: Россия — 154-е место (за год позиция страны в рейтинге не изменилась), Украина — 148-е (поднялась на одну позицию), Польша — 29-е (опустилась на одну позицию), Литва — 36-е (позиция не изменилась), Латвия — 34-е место (опустилась на две позиции).

На последнем, 163-м, месте в рейтинге стоит Афганистан. Всего на строчку выше располагается Сирия, которая последние четыре года всегда была на последней позиции.

Институт экономики и мира констатировал, что в целом страны стали менее мирными, чем в нулевые годы.

Основные причины этого — рост терроризма и региональной напряженности в Восточной Европе и Северо-Восточной Азии, усиление конфликтов на Ближнем Востоке, увеличение числа беженцев, политическая напряженность в Европе и США.