ДФР проводит обыск в офисе страховой компании «Кентавр»

/ Общество
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В компании подтвердили эту информацию, но подробности пока неизвестны.

По данным TUT.by, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. В головном офисе компании подтвердили, что обыск идет прямо сейчас. Поговорить с руководством не получилось, потому что «оно занято».

Сегодня сотрудники ДФР пришли с обыском в головной офис «Белгазпромбанка». В пресс-службе Комитета госконтроля рассказали, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». По словам Виктора Бабарико, в штабе его инициативной группы все спокойно.

В компании «ПриватЛизинг», которую Лукашенко связал с альтернативным претендентом в президенты, также проходит обыск. Туда приехали порядка 10 сотрудников ДФР, рассказали в компании.

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Тэги: ДФР КГК Кентавр ПриватЛизинг обыск Персона: Александр Лукашенк

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