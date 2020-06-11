ДФР проводит обыск в офисе страховой компании «Кентавр»

В компании подтвердили эту информацию, но подробности пока неизвестны.

По данным TUT.by , обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. В головном офисе компании подтвердили, что обыск идет прямо сейчас. Поговорить с руководством не получилось, потому что «оно занято».

Сегодня сотрудники ДФР пришли с обыском в головной офис «Белгазпромбанка». В пресс-службе Комитета госконтроля рассказали, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». По словам Виктора Бабарико, в штабе его инициативной группы все спокойно.

В компании «ПриватЛизинг», которую Лукашенко связал с альтернативным претендентом в президенты, также проходит обыск. Туда приехали порядка 10 сотрудников ДФР, рассказали в компании.

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