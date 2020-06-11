Бабарико: новая Беларусь сметет остатки старого режима

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико в видеообращении прокомментировал обыск, проведенный сотрудниками ДФР КГК в центральном офисе «Белгазпромбанка», которым он руководил 20 лет.

«Сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые действия для недопущения в нашей стране честных выборов, — сказал Бабарико, видеообращение которого опубликовал телеграм-канал Nexta. — Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, а на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда что людей запугают, заставят говорить неправду, оговаривать себя и других. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом поведения в этой ситуации, ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, нашей борьбы. Самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Новая Беларусь в любом случае сметет остатки старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы народ победителей».

Бабарико обратился к тем, кто уже подвергся преследованиям, допросам и вызовам в уполномоченные органы. Он призвал говорить правду, не оговаривать себя и других. «Честные люди всегда окажут вам помощь: как юридическую, так и материальную», — добавил он и анонсировал экстренную пресс-конференцию, которая начнется в 14 часов 11 июня.

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