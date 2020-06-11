Палата представителей дала согласие на назначение Головченко премьер-министром

Палата представителей на заседании 11 июня дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром, сообщает БелаПАН .

Как отметил Головченко, выступая перед депутатами, одной из ключевых задач нового состава правительства является повышение эффективности управления государственными предприятиями.

«Скажу, что мой личный опыт (в частности опыт работы по Оршанскому региону) подтверждает, что можно и в ручном режиме выводить предприятия на траекторию развития», — заявил премьер-министр.

По его словам, глава государства поставил перед новым составом Совета министров задачи по «достижению устойчивого и сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых».

Головченко считает, что эта цель «выполнима только при эффективно работающей экономике, соответствующем порядке и управляемости во всех сферах деятельности».

«Среди первоочередных задач требуется безотлагательно принять принципиальное решение по защите внутреннего рынка, — убежден Головченко. — Другие страны возвращаются к активному протекционизму, в условиях кризиса всеми способами защищают свои национальные рынки, несмотря на международные обязательства, без стеснения закрываются границы».

Решение о назначении Романа Головченко премьер-министром президент Беларуси принял 4 июня.