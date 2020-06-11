Беларусь исключила из списка ковидных стран 37 государств

В Беларуси сокращен список стран, при въезде из которых граждане Беларуси и иностранцы обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Из списка, определенного постановлением Совета министров от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», исключены 37 стран:

Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, иностранные граждане, прибывающие в Беларусь из перечисленных стран, обязаны иметь справку об отрицательном результате ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.