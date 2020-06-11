СК завершил расследование убийства женщины, чьи останки обнаружили в Свислочи

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Об  этом сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич после своего доклада Александру Лукашенко.

Потерпевшая с мужчиной посещали магазин, что зафиксировано камерами видеонаблюдения. Источник: СК

Сотрудники коммунальных служб во время проведения очистных работ 2 января нашли спортивную сумку в которой находились женские конечности. Спустя несколько дней после страшной находки в милицию обратился мужчина, который сообщил, что его сестра, проживавшая в Минске, давно не выходит на связь. По месту ее жительства немедленно выбыла следственно-оперативная группа, которая и обнаружила в квартире тело 37-летней женщины с телесными повреждениями, явно указывающими на связь ее гибели и найденных останков женских конечностей в сумке в Свислочи.

Согласно материалам уголовного дела, 28 декабря после совместного распития спиртных напитков 26-летний мужчина изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой, после чего задушил ее. Эта информация подтверждается рядом судебно-медицинских экспертиз, проведенными экспертами ГКСЭ.

 

 

Далее, чтобы скрыть совершенные преступления, мужчина расчленил труп в ванной, конечности упаковал в спортивную сумку, которую выбросил в реку Свислочь в районе улицы Сторожевской. Поняв, что сумка не утонет, мужчина испугался ответственности за совершенные действия, вернулся в квартиру потерпевшей, собрал личные вещи и скрылся с места происшествия.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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Тэги: Свислочь останки Следственный комитет Персона: Иван Носкевич

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