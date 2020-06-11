Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы

11 июня Александр Лукашенко заслушал доклад по проекту правительственного постановления «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья».

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для работников социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, — развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что речь идет о поддержке различных категорий работников соцсферы, в том числе врачей и учителей.

«Я не скрываю — это основные наши штыки, на них держится не только профессиональная работа, но мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям», — сказал Лукашенко.

«Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для врачей, учителей, работников сферы культуры», — считает Лукашенко.

Особенно это касается регионов, отметил официальный лидер: «Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные девятьсот или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды ».

Лукашенко добавил, что вопрос по арендному жилью прорабатывался давно, поэтому затягивать с принятием решения не стоит, сообщает пресс-служба президента.