В Беларуси зафиксировали самый низкий за полтора месяца суточный прирост случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 51 816, скончалось 293 человека (плюс 5 за последние сутки), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Прирост заболевших за сутки составил 750 случаев (1,5%). Это самый низкий показатель за полтора месяца. Суточный прирост ниже 800 заболевших в день в последний раз фиксировался 24 апреля — 751 заразившийся. В предыдущие сутки был 801 новый случай и шесть смертей

Выздоровели и выписаны 26 443 пациента. В том числе за 11 июня — 976 пациентов, за 10 июня — 1161.

Всего проведено 678 570 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 19 005.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.