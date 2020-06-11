Naviband проведут онлайн-концерт в поддержку людей с инвалидностью

Акустический концерт белорусского дуэта Naviband начнется сегодня, 11 июня, в 20 часов.

Этим выступлением группа решила поддержать кампанию по сбору средств для помощи людям с инвалидностью, которые живут в домах-интернатах Беларуси.

«Важной частью мероприятия станет неформальная беседа с музыкантами. Вместе с Ксенией и Артёмом мы обсудим ситуацию, в которой находятся слабые и уязвимые граждане – дети и люди с инвалидностью, проживающие в домах-интернатах. Их голос не слышен за закрытыми на самоизоляцию дверями интернатов. И с помощью музыкантов мы озвучим их потребности, боли и надежды», – говорят организаторы концерта.

Мероприятие проводит Ассамблея неправительственных организаций и платформа для онлайн-концертов Artist.gives . Концерт также будет транслироваться на странице сайта Naviny.by в Facebook.

Во время концерта к музыкантам на некоторое время присоединится представительница социально-благотворительного учреждения «Есть дело» Татьяна Герасимова. Слоган текущей кампании организации звучит так: «Там, где есть люди, есть и коронавирус». Сейчас «Есть дело» совместно с «Офисом по правам инвалидов» проводит кампанию по сбору средств, чтобы помочь сотрудникам и людям с инвалидностью, проживающим в психоневрологических домах-интернатах для престарелых, а также в домах-интернатах для детей и молодежи с особенностями психофизического развития.

Присоединиться к сбору средств можно на самом концерте или на платформе MolaMola.