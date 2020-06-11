Министр Караник надеется, что второй волны COVID-19 не будет

Министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 не будет, но готовиться к ней надо.

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Как заявил он после встречи с Александром Лукашенко 11 июня в беседе с узким кругом журналистов, «некоторые эксперты приводят пример того же SARS [вызывал атипичную пневмонию в 2003 году], который очень близок к COVID-19. Это тоже семейство коронавирусов. Он достаточно долго доставлял много неприятностей азиатским странам. В июне достаточно неожиданно для экспертов заболеваемость стала снижаться, а в июле он практически исчез и ушел в эпидемический тупик. Не было ни второй, ни третьей волны», — сказал Караник.

По его словам, мировое научное сообщество активно обсуждает вероятность второй волны в процессе развития пандемии осенью текущего года.

«Белорусская система здравоохранения стойко выдерживает ситуацию с COVID-19 в настоящее время и, в принципе, готова к оперативному реагированию и полноценному ответу в новой ситуации. Поэтому здесь надо надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней надо обязательно», — подчеркнул министр.

На встрече у главы государства обсуждены вопросы готовности отечественной системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути борьбы с распространением коронавируса. Лукашенко отметил: «Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь — это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства».

Караник на это ответил, что эксперты, анализируя, например, путь Швеции, в качестве основного преимущества называют то, что это «те мероприятия, которые могут проводиться неограниченно долго».

В Беларуси на 11 июня подтверждено 51.816 случаев COVID-19, скончалось 293 человека.