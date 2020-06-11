Бабарико: напрашивается вывод, что сегодняшний «наезд» носит заказной политический характер

«Моя деятельность, которая происходила во время работы в банке, не вызывала никаких вопросов с точки зрения правоохранительных органов», — заявил претендент на пост президента бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

11 июня на экстренной пресс-конференции в Минске в связи с обысками в банке и некоторых других компаниях он отметил, что «те события, которые происходят, требуют моего внимания и заявления», сообщает БелаПАН .

«Я бы его не делал, если бы это не касалось в том числе и моих друзей, с которыми меня связывают годы жизни. А это, наверное, каким-то образом является следствием фразы, которую один из кандидатов в кандидаты произнес публично, и касалось это деятельности «ПриватЛизинга». И дальше развернулось обвинение в жульничестве и деньгах, хранящихся в иностранных банках», — подчеркнул экс-банкир.

Он утверждает, что его деятельность на посту главы правления «Белгазпромбанка» в течение 20 лет «не вызывала ни у кого никаких замечаний с точки зрения привлечения правоохранительных органов».

По его словам, «Белгазпромбанк» неоднократно проходил международные аудиты и аудиты белорусскими компаниями.

«Он подвергался действиям и анализу со стороны ревизионных компаний наших акционеров. Он проходил проверку Национального банка. Последняя проверка, внеплановая и экстренная, закончилась в январе этого года. Ни одна из этих проверок не обнаружила никаких существенных замечаний в деятельности «Белгазпромбанка», которые могли бы быть причиной таких действий по отношению в том числе и к сотрудникам «Белгазпромбанка». Я это хочу подчеркнуть».

Бабарико рассказал, что в середине нулевых, после того как он публично произнес фразу «Жыве Беларусь!», проводились проверки компании «ПриватЛизинг», связанной с «Белгазпромбанком».

«Я знаю, что в рамках активных действий компанию «ПриватЛизинг и связанные с ней тоже проверяли. Проверяли долго, тщательно. Я это знаю, потому что из органов заходили ко мне и просили содействия. Я в этом отношении содействовал во всем. Результатом явилось то, что компания «ПриватЛизинг» продолжает оставаться, во всяком случае продолжала до того, как я уходил, одним из крупнейших и уважаемых клиентов «Белгазпромбанка», — сказал экс-банкир.

«Позиция «Белгазпромбанка» всегда была направлена на формирование аутсорсинговой деятельности в рамках несвойственных банку функций, — добавил он. — Мы начинали развитие нашей сети проникновения договорами с «Белпочтой», мы развивали наши новые продукты в том числе с компаниями, связанными с «ПриватЛизингом». У нас были работы и высвобождение части персонала в IT-аутсорсинг. Я продолжаю считать, что политика выведения несвойственных для банка функций была правильной. Результатом явилось то, что «Белгазпромбанк» являлся крупнейшим банком страны коммерческим и негосударственным, занимает третье место на рынке».

«Поэтому я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер, — подчеркнул Бабарико. — Я это не утверждаю, но логика может быть. Я считаю это недопустимым, потому что использование любого положения и любых инструментов незаконных для давления противоречит не просто духу, а и законодательству Республики Беларусь».

По словам Бабарико, цинизм ситуации состоит в том, что подобные действия направлены не на него лично, а на близких ему людей. «К тому, что будут эти действия направлены на меня, я готов, — сказал он. — Но цинично нападать на людей, у которых просто вина состоит в том, что они работали в организации, которой руководил я, являются моими друзьями… Я считаю это верхом просто человеческой непорядочности. Поэтому я хотел бы перед ними всеми извиниться и сказать, что они на самом деле лучшие, с кем мне довелось в жизни встречаться».

«Это относится в том числе к коллективу «Белгазпромбанка», его акционерам и руководителям. Я хочу извиниться перед своими друзьями. Так уж им не повезло, что друг детства принял решение выдвигаться на пост президента Республики Беларусь», — добавил Бабарико.

Он отметил, что ожидал давления на себя лично. «По разным неподтвержденным анонимным источникам была информация, что по мне и будет нанесен первый удар, — сообщил Бабарико. — И то, что он нанесен не по мне, с моей точки зрения, означает только одно — против меня лично нет ничего. Поэтому там пытаются найти, наверное, какие-то другие истории».

«Что касается боюсь я этого или не боюсь, то я к этому готов», — заверил претендент на пост президента.

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