СБП заявил о наступлении на свободу слова в Беларуси

Преследование властями независимых блогеров и журналистов — это грубое нарушение свободы слова и самовыражения.

Как говорится в заявлении, принятом советом Союза белорусских писателей (СБП) в связи с ухудшением ситуации со свободой слова в стране, «в белорусском правительстве произошли очередные кадровые перестановки, последствием которых, считают независимые эксперты, может стать ухудшение ситуации с правами человека в нашей стране».

По словам его авторов, это нашло подтверждение уже в первых высказываниях новоназначенных чиновников.

«В частности министр информации Игорь Луцкий в интервью сформулировал новую стратегию своего ведомства по «ограничению населения от информации, наносящей ущерб государству». Источником такой информации министр посчитал «интернет, социальные сети, страницы сайтов, видеохостинги».

«Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ — разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию», — приводит СБП слова Луцкого.

В союзе считают, что «действия по «ограничению населения от информации, наносящей ущерб государству», уже нашли свое продолжение в задержании и наказании административным арестом независимых журналистов и видеоблогеров, которые снимали сюжеты о начале президентской кампании в Беларуси».

«Таким образом, работа Министерства информации по «разрушению цифрового шума» тесно сопряжена с работой Министерства внутренних дел по исключению представителей независимых СМИ и блогеров из участия в освещении предвыборного процесса. Применяются и провокационные действия с целью привлечения наиболее активных блогеров к уголовной ответственности и обострения обстановки», — говорится в заявлении.

Совет Союза белорусских писателей считает такие действия «грубым нарушением свободы слова и самовыражения», «очередным наступлением на свободное слово».

«Аресты граждан, стремящихся донести правдивую информацию нашему народу, а также угрозы отключения и ликвидации независимых каналов коммуникации являются ярким свидетельством нарушения гарантированных Конституцией прав и необоснованных репрессий в отношении участников мирного протеста», — подчеркивает СБП.

В тексте приводится статья 33 Конституции, которая гласит, что «каждому гарантируется свобода взглядов, убеждений и их свободное выражение».

В союзе напомнили, что согласно Конституции «никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них, а монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются».

Члены совета Союза белорусских писателей призывают власти прекратить нарушение Конституции, преследование журналистов, видеоблогеров и всех граждан, которые открыто и честно высказываются о ситуации в стране.