Бабарико: я не связан с компаниями, в которых прошли обыски

Потенциальный кандидат в президенты экс-глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико заявил, что не имеет никакого отношения к компаниям, куда 11 июня пришли с обысками из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

На экстренной пресс-конференции в Минске в связи с обысками в «Белгазпромбанке» и ряде других компаний журналисты поинтересовались у экс-банкира, какое он имеет отношение к компаниям «ПриватЛизинг», «Кентавр» и «Кампари», которыми заинтересовалась финансовая милиция.

«Я на самом деле не знаю всех компаний, в которых проходили обыски, это правда, — сказал Бабарико. — Из того, что вы сказали, мои связи такие: я бывший сотрудник «Белгазпромбанка»; компании, о которых вы сказали, являются клиентами «Белгазпромбанка». Ни персонально, ни юридически я с ними никаким образом не связан. Я знаю людей частично в этих компаниях, ну и, наверное, всё».

Поскольку перечисленные компании были клиентами «Белгазпромбанка», отметил Бабарико, некоторые банковские сотрудники «находились с ними в деловых отношениях». «Один из них был моим заместителем», — сообщил претендент на пост президента.

Он отметил, что вместе с банком эти компании образовывали своеобразную «экосистему» из учреждений, которые занимаются различными видами деятельности. Следование по пути формирования подобных систем, по словам экс-банкира, демонстрируют все компании мира.

«Есть два пути: кто-то создает это как дочерние компании, кто-то — как партнерские, — сказал Бабарико. — В «Белгазпромбанке» когда-то была попытка сделать это как внутреннюю экосистему, но есть два ограничения. Во-первых, по Банковскому кодексу, если банк имеет долю больше 15%, есть необходимость получать разрешение в Национальном банке, это сложная процедура. Второе — мы давно обращались к нашим акционерам, хотели как банк приобрести долю компании «Кентавр». Акционеры нам сказали, что нет необходимости, и так деятельность «Белгазпромбанка» для «Газпрома» является непрофильной, развивать непрофильную деятельность акционеры не планировали. В результате эта экосистема образовалась как экосистема банка и его партнеров. Это не ново, такие системы образуются и в других странах, и в Беларуси».

11 июня в головной офис «Белгазпромбанка» и некоторые другие компании пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов сообщил БелаПАН, что обыски ведутся в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

«Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия».

На вопрос, проходит ли по делу Бабарико, Данилов сообщил, что «данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет».

Бабарико покинул пост главы правления «Белгазпромбанка», который занимал почти 20 лет, в связи с участием в избирательной кампании. На 10 июня за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 285 тыс. подписей избирателей при необходимых для регистрации 100 тыс.

4 июня во время совещания о новом составе правительства Александр Лукашенко затронул тему президентских выборов и предложил задать несколько вопросов одному из потенциальных кандидатов: «Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?»