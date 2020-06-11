В Минске открывается Музей музыки

В субботу, 13 июня, в Минске откроет двери новый Музей музыки. Посетители музея смогут не только окунуться в атмосферу музыки, увидеть много музыкальных инструментов, полюбоваться миниатюрами и картинами на музыкальную тему, но и «потрогать» музыку руками и узнать основы физики звука.

В экспозиции музея на сегодняшний день более 60 настоящих инструментов, от очень редких и дорогих — рояль, арфа, контрабас, клавесин, ситар, до тех, обучиться которым можно в любой музыкальной школе — оркестровых, народных и ударных.

Также посетители музея смогут познакомиться с звукотерапевтическими инструментами. Считается, что они способны влиять на настроение, состояние души человека и даже его здоровье.

На всех экспонатах музея, кроме особо хрупких (они отмечены специальными знаками) можно играть.

Кроме того, для гостей придумали интерактивную программу с разными заданиями. Также в музее представлена интересная коллекция миниатюр (статуэток, шкатулок), картин и чеканок на музыкальную тему. Их более двухсот.

А во дворике музея будет установлена элегантная скульптура рояля.

Ввиду непростой эпидемиологической ситуации с COVID-19 первоначально музей будет работать для небольших групп по предварительной записи.

Музей располагается по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 8 (район ст.м. «Немига»).