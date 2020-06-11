Вакарчук опять обманул украинцев?

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Рок-звезда постсоветского пространства, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил уйти из парламента.

Как заявил он сегодня на брифинге в Мариинском парке столицы, «я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что оно в ближайшее время получит свое надлежащее рассмотрение».

По словам собеседников УНИАН, пока еще народный депутат полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни после избрания главой «Голоса» Киры Рудик. Кроме того, пишет агентство, в партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов, поскольку «партии «Голос» нужно более жесткое позиционирование, а позиция Славы этому мешает».

Святослав Вакарчук уже покидал парламент через год после своего избрания депутатом от партии «Наша Украина – Народная самооборона» в 2007-м.

Во время парламентской кампании в 2019-м Вакарчук уверял, что идет в политику «всерьез и надолго».
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Тэги: Украина Верховная Рада Персона: Святослав Вакарчук

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