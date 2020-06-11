Вакарчук опять обманул украинцев?
Рок-звезда постсоветского пространства, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил уйти из парламента.
Как заявил он сегодня на брифинге в Мариинском парке столицы, «я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что оно в ближайшее время получит свое надлежащее рассмотрение».
По словам собеседников
Святослав Вакарчук уже покидал парламент через год после своего избрания депутатом от партии «Наша Украина – Народная самооборона» в 2007-м.
Во время парламентской кампании в 2019-м Вакарчук уверял, что идет в политику «всерьез и надолго».