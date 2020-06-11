Бабарико: в «Белгазпромбанке» были большие зарплаты, чтобы все их обсуждали и банкиров называли «жирными котами»

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Претендент на пост президента бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико на пресс-конференции 11 июня в Минске заявил, что никогда не злоупотреблял служебным положением для личного обогащения.

Экс-банкир встретился с журналистами в экстренном порядке в связи с обысками в «Белгазпромбанке» и некоторых других компаниях, пишет БелаПАН.

На вопрос, использовал ли он свое служебное положение в банке для присвоения денег через различные схемы, Бабарико ответил: «Вы знаете, в «Белгазпромбанке» были достаточно большие зарплаты, чтобы вся страна их обсуждала и банкиров называли «жирными котами».

«У меня достаточно денег для того, чтобы построить тот дом, в котором я живу, ездить на тех машинах, которые есть. Для этого не нужно использовать или злоупотреблять служебным положением. Для этого нужно просто честно трудиться на посту председателя правления крупнейшего банка страны», — сказал он.

Бабарико заявил, что может подтвердить свои слова декларацией о доходах, а также на полиграфе. «Если это потребуется подтвердить и это будет делаться в рамках законодательства — да», — заверил он.

На вопрос, в чьей собственности находятся предметы искусства, которые банк выкупал во время его руководства, Бабарико ответил: «Они стоят на балансе «Белгазпромбанка».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 банки Белгазпромбанк Персона: Виктор Бабарико

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