«Беллегпром» настроен завоевать рынок Евросоюза

Предприятиям «Беллегпрома» надо ориентироваться на рынок Евросоюза, хотя это непросто, заявила в ходе онлайн-брифинга 11 июня председатель концерна Татьяна Лугина.

По ее словам, сложность не в том, что белорусская продукция на европейском рынке неинтересна или неконкурентоспособна. «Она очень интересна, но вопрос в том, что рынок защищен от нас ввозными пошлинами. ЕС и Турция достаточно давно входят в ВТО, имеют заградительные механизмы, как ввозная пошлина, которая дает серьезную наценку на наши изделия, и не по всем товарным позициям мы можем пребывать на рынке Евросоюза», — приводит БелаПАН слова Лугиной.

В частности пошлина на обувь составляет 20-28%, текстиль — 10-12%. «Это такая мера, которая не позволяет нам широко шагать, но мы ищем механизмы и рынки, где есть возможность работать. Есть рынки с нулевой ввозной пошлиной. У каждой подотрасли своя стратегия для пребывания на рынке Евросоюза», — сказала председатель концерна.

Она подчеркнула, что экспорт остается приоритетом для отрасли, основным рынком остается российский. «Переориентироваться на рынок «дальней дуги» и Евросоюза по всем подотраслям не получается. В России мы давно имеем сильные позиции, поэтому наша задача их не терять и укреплять», — заявила Лугина.

По ее словам, важным рынком для экспорта продукции является Китай. «Там могут быть интересны поставки льняных тканей, котонизированного льна, мы можем быть интересны и с нашими кожевенными товарами, а также дорогими брендами», — считает руководитель концерна.