В России поддержали «Белгазпромбанк»

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Российские акционеры ОАО «Белгазпромбанк» — «Газпром» и «Банк ГПБ» — заявили о полной поддержке своего дочернего белорусского банка и выразили готовность общаться с Национальным банком Беларуси, а также способствовать разрешению сложившейся ситуации.

Как сказано в официальном комментарии «Белгазпромбанка», сегодня в здании ОАО «Белгазпромбанк» осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении ряда юридических и физических лиц.

«Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме», — заверяют в «Белгазпромбанке».

Занимавший почти 20 лет должность главы правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико недавно покинул пост в связи с участием в нынешней избирательной кампании. За его выдвижение кандидатом в президенты Беларуси собрано уже более 300 тысяч подписей при необходимых для регистрации 100 тысячах.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка», а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр» и «Кампари» прошли обыски. «Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере). В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия», — сообщили БелаПАН в пресс-центре КГК.

На уточняющий вопрос, проходит ли по данному делу бывший председатель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, в пресс-центре КГК заявили, что «данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет».

В свою очередь Бабарико на пресс-конференции 11 июня заявил, что никогда не злоупотреблял служебным положением для личного обогащения. «Моя деятельность, которая происходила во время работы в банке, не вызывала никаких вопросов с точки зрения правоохранительных органов», — подчеркнул он.

ОАО «Белгазпромбанк» — универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году, прежние названия банка — «Экоразвитие» и «Олимп». В ноябре 1997 года решением Национального банка Беларуси был преобразован в совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк».

В настоящее время по размеру активов входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Акционеры ПАО «Газпром» (Москва) и АО «Газпромбанк» («Банк ГПБ», Москва) владеют по 49,82% капитала, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,266%, Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,098%.

 
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Тэги: Белгазпромбанк Газпром Газпромбанк

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