Обыск в страховой компании «Кентавр»: изъяты компьютеры руководителей

/ Общество
Просмотров: 219

В ходе обыска в страховой компании «Кентавр» изъяты компьютеры ее руководителей.

«Администрация ЗАСО «Кентавр» информирует, что 11/06/2020 в офисах страховой компании проводились обыски сотрудниками  департамента финансовых расследований. В ходе обыска были изъяты компьютеры генерального директора и первого заместителя генерального директора. Администрация ЗАСО «Кентавр» хотела бы отметить, что представители ДФР вели себя корректно и в рамках должностных обязанностей. Страховое общество «Кентавр» продолжает работать в штатном режиме и приносит извинения своим клиентам за временные неудобства», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.


Бабарико: напрашивается вывод, что сегодняшний «наезд» носит заказной политический характер

11 июня в головной офис «Белгазпромбанка» и некоторые другие компании пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов сообщил БелаПАН, что обыски ведутся в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

«Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия».

На вопрос, проходит ли по делу экс-глава банка Виктор Бабарико, Данилов сообщил, что «данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет».

Бабарико покинул пост главы правления «Белгазпромбанка», который занимал почти 20 лет, в связи с участием в избирательной кампании. На 10 июня за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 285 тыс. подписей избирателей при необходимых для регистрации 100 тыс.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: обыски страховая компания Кентавр Персона: Кирилл Данилов

Другие материалы на эту тему:

«Под обыски может подпасть вся страна»…

«Под обыски может подпасть вся страна»…

Некляев: при обыске спецслужбы забрали все, кроме гвоздей в стенах

Некляев: при обыске спецслужбы забрали все, кроме гвоздей в стенах

Обыски у активистов кампании «Говори правду!»

Обыски у активистов кампании «Говори правду!»

Репортаж об обысках в Речице

Репортаж об обысках в Речице