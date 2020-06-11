Обыск в страховой компании «Кентавр»: изъяты компьютеры руководителей

В ходе обыска в страховой компании «Кентавр» изъяты компьютеры ее руководителей.

«Администрация ЗАСО «Кентавр» информирует, что 11/06/2020 в офисах страховой компании проводились обыски сотрудниками департамента финансовых расследований. В ходе обыска были изъяты компьютеры генерального директора и первого заместителя генерального директора. Администрация ЗАСО «Кентавр» хотела бы отметить, что представители ДФР вели себя корректно и в рамках должностных обязанностей. Страховое общество «Кентавр» продолжает работать в штатном режиме и приносит извинения своим клиентам за временные неудобства», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

11 июня в головной офис «Белгазпромбанка» и некоторые другие компании пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов сообщил БелаПАН, что обыски ведутся в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

«Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия».

На вопрос, проходит ли по делу экс-глава банка Виктор Бабарико, Данилов сообщил, что «данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет».

Бабарико покинул пост главы правления «Белгазпромбанка», который занимал почти 20 лет, в связи с участием в избирательной кампании. На 10 июня за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 285 тыс. подписей избирателей при необходимых для регистрации 100 тыс.