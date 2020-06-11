ФСБ: ситуация на российско-белорусской границе вызывает беспокойство

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По словам начальник Погрануправления ФСБ РФ по Псковской области Андрея Парамонова, ситуация на российско-белорусской границе вызывает беспокойство.

В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом он заявил, что если в апреле было зарегистрировано 46 нарушений режима, то в мае — 219. А за десять дней лета — 159.

Парамонов отметил, что в 80% случаев правонарушения совершают белорусы, которые работают на российских предприятиях, пишет pln-pskov.ru.
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Тэги: Беларусь-Россия-граница Персона: Андрей Парамонов Город: Псков

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