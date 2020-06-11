Арямнов: барон Кубертен перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что в Олимпиаду могут включить киберспорт

Белорусский спортсмен, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов высказался категорически против включения в программу Олимпийских игр киберспорта.

«Я думаю, Пьер Де Кубертен, проводя первые Олимпийские игры, вкладывал в идею соревнования сильных, ловких и умелых телом людей! — приводит pressball.by слова Арямнова. — Как бы не случилось, что Олимпийский комитет в погоне за прибылью исключит все неприбыльные виды спорта. Тогда будут Олимпийские игры для клоунов. Если бы об этом узнал барон Кубертен, он бы перевернулся в гробу».

Арямнов считает, что киберспортсмены должны собрать все свои компьютерные игры и провести отдельную свою киберолимпиаду.

«А лезть в спорт к спортсменам, которые занимаются своим телом, не надо! Одним словом, нельзя мешать боб с горохом. Ведь из-за возможного включения киберспота в программу ОИ многие исторические виды спорта находятся под угрозой исчезновения из олимпийской программы», — подчеркнул спортсмен.