Трамп продлил санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Санкции были введены после президентских выборов в марте 2006 года. Указывается, что решение было принято в связи с тем, что действия и политика некоторых членов белорусского правительства и других лиц подрывают демократические процессы и институты в стране. Власти США также полагают, что действия указанных в санкционном списке лиц были связаны с нарушениями прав человека, включая «политические репрессии, задержания и исчезновения людей», и с коррупцией.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в релизе Белого дома. По этой причине санкции продлены еще на год, до 16 июня 2021 года.

Изначально сообщалось, что визовые и финансовые ограничения вводились для десяти человек. Помимо Александра Лукашенко и его сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, в список были включены секретарь Совета безопасности, министры юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Американским компаниям запрещено заключать сделки с этими людьми. Впоследствии представители США не называли число чиновников, подпадающих под санкции, и их фамилии.

В то же время США смягчили экономические санкции в отношении белорусских предприятий. Речь идет о Белорусском нефтяном торговом доме, концерне «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Это решение, принятое в октябре 2015 года Министерством финансов США, сначала продлевалось каждые полгода. В октябре 2018-го его продлили сразу на год. В октябре 2019 года решение было продлено сразу до 26 апреля 2021 года.