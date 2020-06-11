Правозащитники призвали власть не запугивать граждан, участвующих в выборах

«Прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании» призвали власть белорусские правозащитные организации.

Авторы заявления констатируют «продолжение начатых в мае 2020 года репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообщества, международных организаций и экспертов ООН».

Избирательная кампания «впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей».

Правозащитники обращают внимание на «политически мотивированное уголовное преследование» Сергея Тихановского, отказ его супруги, баллотирующейся в президенты, проводить пикеты по сбору подписей за свое выдвижение в столице и областных центрах из-за боязни провокаций, а также обыск в «Белгазпромбанке», которым руководил претендент на пост президента Виктор Бабарико.

«В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов», — считают правозащитники.

Заявление подписали закрытый властями правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, общественное объединение «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова (Вильнюс).