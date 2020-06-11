«Белорусы почувствовали, что Лукашенко, наверное, наплевать на людей, потому что он бросает их под танки ковида»

Российский политтехнолог с белорусскими корнями Виталий Шкляров высказал свое мнение по поводу того, почему белорусы разуверились в Александре Лукашенко.

Он считает, что с Александром Лукашенко злую шутку сыграла пандемия: «Беларусь была единственная страна в нашем регионе, одно из немногих государств в мире, которое просто начхало на угрозу ковида, и в это время сам президент Лукашенко говорил, что это истерия, проводил футбольный чемпионат, все ходили на работу… Временами Беларусь выходила в нашем восточном блоке на 1-2-3-е место по количеству больных на миллион населения, опережая даже Польшу».

В эфире программы «Лукавая цифра» на радиостанции «Эхо Москвы» эксперт отметил, что несколько месяцев в Беларуси делали вид, что ничего не происходит. «Но одно дело — слушать по белорусскому телевидению, что ничего не происходит, что это все выдумка, что нужно ходить в баню и пить 50 граммов водки, чтобы не болеть ковидом, как говорил президент. Другое дело, что люди приходят на работу, на совещания, в министерства, в школы. И входят в контакт с людьми, понимая, что они могут заразиться и умереть. В это время люди другие умирают. Маленькая страна, 9 миллионов, у кого-то друзья, родственники… Это на виду», — отметил он.

«Вдруг люди почувствовали себя прямо беззащитными… Вера в людей, что Лукашенко заботится о них, она впервые за 26 лет не только дала трещину, а вот надломилась. Я думаю, это сыграло большую роль. Одно дело — слышать, что президент говорит по телевизору. Другое дело — знать, что твои дети ходят в школу… Это похоже на Чернобыль, ты не видишь эту заразу, а она есть. Люди умирают от рака. Ты не видишь заразу, а люди умирают от воспаления легких. Я думаю, это был такой же эмоциональный надлом в вере в Лукашенко, в вере его как оплота такой стабильности и независимости Беларуси. И я думаю, что это сыграло огромную роль», — подчеркнул политтехнолог.

Он считает, что белорусы впервые почувствовали, что «Лукашенко, наверное, наплевать на людей, потому что он бросает их под танки ковида».

Также одним из факторов того, что ситуация в Беларуси существенно изменилась, эксперт назвал усталость: «И плюс 26 лет, все устают за 26 лет».