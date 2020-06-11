Платформа MolaMola заявила о блокировке операций со стороны банка

Администрация платформы для сбора средств MolaMola выступила с заявлением по поводу возникших проблем с переводами.

«Сегодня, с 19.10 начались ошибки по переводам авторам кампаний на МолаМола. Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка», — говорится в заявлении.

Команда MolaMola «будет сейчас делать всё возможное, чтобы восстановить работу сайта».

Как написал на своей странице в соцсети известный волонтер Андрей Стрижак, речь идет о «Белгазпромбанке», который «расторг в одностороннем порядке контракт на обслуживание площадки, на которой было более 70-ти сборов».

«Во всей этой истории я хотел бы напомнить о том, что площадка живет и люди по-прежнему могут находить на ней возможность помочь другим людям», — написал Андрей.