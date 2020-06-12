В Беларуси установлен новый температурный рекорд дня

Четвертый день подряд в Беларуси фиксируются рекорды тепла, и второй день подряд обновляются температурные максимумы за весь период метеонаблюдений в масштабе всей страны.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , 11 июня в Жлобине воздух прогрелся до 34,4 градуса. Прежний рекорд был зафиксирован в 2010 году на метеостанции Октябрь (33,5).

Переписаны максимумы на 32 метеостанциях всех областей, за исключением Гродненской. 15 прежних рекордов относилось к прошлому году, семь — к 1998-му, пять — к 2010-му, по два — к 1937-му и 1999-му, один — к 1968-му. За четыре дня побито 59 рекордов.

В Минске 11 июня было 32,5 градуса (прежний рекорд — 32,2 в 2019 году), в Витебске — 32 (31,1 в 1937-м), в Гомеле — 33,6 (32,2 в 2010-м), Могилеве — 34,3 (30,5 в 1968-м). Помимо Витебска рекорд 83-летней давности пал в Горках (30,3 градуса против 29,5).

11 июня стало самым жарким днем нынешнего лета. Рекорд предыдущего дня, ставший рекордом за весь период метеонаблюдений, — 33,6 градуса (также в Жлобине).

В прошлом году самая высокая температура месяца была зафиксирована в этом же районном центре Гомельской области (34,7 градуса 12 июня). Исторический рекорд июня — 35,6 градуса (23 июня 1964 года в Березино).

12 июня жаркая погода сохранится, местами вновь ожидается до 34 градусов выше нуля. Затем похолодает.

1 июня в прогнозе на месяц Белгидромет сообщил: «Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, местами на 1ºС ниже нормы (климатическая норма +15 +18°С). То есть июнь прогнозируется не жарким».