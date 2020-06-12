Выборы по-белорусски: семь претендентов даже счет не открыли

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На этапе сбора подписей счета в банке открыли лишь семь претендентов в кандидаты в президенты.

Как пишет БелаПАН, к 10 июня на расчетные счета избирательных фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в президенты, поступило 194 633 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. За неделю на счета было перечислено 5530 рублей.

Наибольшая сумма по-прежнему у Виктора Бабарико — 155 083 рубль (+2 рубля за неделю), из которых 42 086,02 рубля уже израсходовано (222,85 рубля за неделю).

Второй по размеру фонд у Валерия Цепкало — 32 153 рубля (+2623), израсходовано 27 035,26 рубля (2799,21).

У Анны Канопацкой 4000 рублей (0), израсходовано 3044 (0).

На счету Сергея Черечня 2600 рублей (+2600), израсходовано 2501,58 (2051,58).

Светлане Тихановской перечислено 700 рублей (+250), расходов нет; Андрею Дмитриеву — 57 (+55), расходов нет; Александру Таболичу — 40 рублей (0), расходов нет.

Остальные семь претендентов в кандидаты (Юрий Ганцевич, Юрий Губаревич, Наталья Кисель, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Александр Лукашенко, Владимир Непомнящих) расчетные счета не открывали.

Положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом, или кандидата в президенты было утверждено на заседании ЦИК 8 мая. Размер избирательного фонда не должен превышать 9 тыс. базовых величин (243 тыс. рублей на сегодня).

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20.

Специальный счет для формирования избирательного фонда кандидат открывает в «Беларусбанке». Фонд является целевым, его средства могут быть использованы только для оплаты расходов, связанных с выборами, в том числе для оплаты работы членов инициативных групп и предвыборной агитации.

Президентские выборы пройдут 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 избирательный фонд Персона: Виктор Бабарико Валерий Цепкало Анна Канопацкая Сергей Черечень Светлана Тихановская Андрей Дмитриев Александр Таболич Юрий Ганцевич Юрий Губаревич Наталья Кисель Ольга Ковалькова Николай Козлов Александр Лукашенко Владимир Непомнящих

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