WhatsApp обещает пользователям новые возможности

У пользователей WhatsApp в скором времени могут появиться новые возможности.

Как сообщают разработчики популярного мессенджера, в настоящее время тестируется новая функция, которая позволит находить сообщения по дате.

В настоящее время пользователь может найти сообщение в чатах с другими пользователи по ключевым словам.