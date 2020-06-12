WhatsApp обещает пользователям новые возможности

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У пользователей WhatsApp в скором времени могут появиться новые возможности.

Как сообщают разработчики популярного мессенджера, в настоящее время тестируется новая функция, которая позволит находить сообщения по дате.

В настоящее время пользователь может найти сообщение в чатах с другими пользователи по ключевым словам.

Ожидается, что новшество значительно улучшит качество поиска. В частности, пользователи смогут выбирать дату отправки или получения сообщения и быстрее находить нужный текст, пишет gazeta.ru.
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Тэги: WhatsApp мессенджер

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