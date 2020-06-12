Беларусь ожидает малоподвижный фронтальный раздел — объявлено штормовое предупреждение

В последний рабочий день недели погоду на территории страны будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса и малоподвижный фронтальный раздел.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (местами — ливни, град).

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха в регионах:

Брест +31..+33°C (вероятность осадков 10-15%);

Витебск +27..+29°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Гомель +32..+34°C (вероятность осадков 5-10%);

Гродно +30..+32°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Могилев +30..+32°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Минск +29..+31°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Напомним, 11 июня четвертый день подряд в Беларуси фиксируются рекорды тепла, и второй день подряд обновляются температурные максимумы за весь период метеонаблюдений в масштабе всей страны.

Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:

Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.

Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.

При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.

В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.

Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.

Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.