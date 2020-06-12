Беларусь ожидает малоподвижный фронтальный раздел — объявлено штормовое предупреждение
В последний рабочий день недели погоду на территории страны будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса и малоподвижный фронтальный раздел.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (местами — ливни, град).
Ветер северо-восточный умеренный, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +31..+33°C (вероятность осадков 10-15%);
- Витебск +27..+29°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Гомель +32..+34°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +30..+32°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Могилев +30..+32°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Минск +29..+31°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Напомним, 11 июня четвертый день подряд в Беларуси фиксируются рекорды тепла, и второй день подряд обновляются температурные максимумы за весь период метеонаблюдений в масштабе всей страны.
Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:
- Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
- Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
- При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
- В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
- Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
- Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.
Только самые важные новости в наших каналах в