Лукашенко поздравил Путина

Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, который отмечается 12 июня.

Фото пресс-службы президента

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Залог нынешних и новых достижений — вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству».

Он выразил убеждение, что «конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе».

Официальный белорусский руководитель также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, главе Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.