В пятерке стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 произошли изменения
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 12 июня, количество заболевших COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона человек.
В пятерке стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 произошли изменения — Индия обогнала Великобританию и вышла на четвертое место.
Всего в мире зарегистрировано 7 514 559 случаев коронавирусной инфекции. «Лидерами» являются:
- США — 2 023 347;
- Бразилия — 802 828;
- Россия — 501 800;
- Индия — 297 535;
- Великобритания — 292 860.
Недуг унес по всей планете уже 421 458 жизней. Пятерка остается без изменений:
- США — 113 820;
- Великобритания — 41 364;
- Бразилия — 40 919;
- Италия — 34 167;
- Франция — 29 349.
По данным Минздрава на 11 июня, в Беларуси зарегистрировано 51 816 случаев COVID-19, скончались 293 человека.
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