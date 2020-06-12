По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 12 июня, количество заболевших COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона человек.

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В пятерке стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 произошли изменения — Индия обогнала Великобританию и вышла на четвертое место.

Всего в мире зарегистрировано 7 514 559 случаев коронавирусной инфекции. «Лидерами» являются:

США — 2 023 347; Бразилия — 802 828; Россия — 501 800; Индия — 297 535; Великобритания — 292 860.

Недуг унес по всей планете уже 421 458 жизней. Пятерка остается без изменений:

США — 113 820; Великобритания — 41 364; Бразилия — 40 919; Италия — 34 167; Франция — 29 349.

По данным Минздрава на 11 июня, в Беларуси зарегистрировано 51 816 случаев COVID-19, скончались 293 человека.