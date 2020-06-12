В пятерке стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 произошли изменения

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 12 июня, количество заболевших COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона человек.

Фото Depositphotos

В пятерке стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 произошли изменения — Индия обогнала Великобританию и вышла на четвертое место.

Всего в мире зарегистрировано 7 514 559 случаев коронавирусной инфекции. «Лидерами» являются:

  1. США — 2 023 347;
  2. Бразилия — 802 828;
  3. Россия — 501 800;
  4. Индия — 297 535;
  5. Великобритания — 292 860.

Недуг унес по всей планете уже 421 458 жизней. Пятерка остается без изменений:

  1. США — 113 820;
  2. Великобритания — 41 364;
  3. Бразилия — 40 919;
  4. Италия — 34 167;
  5. Франция — 29 349.

По данным Минздрава на 11 июня, в Беларуси зарегистрировано 51 816 случаев COVID-19, скончались 293 человека.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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