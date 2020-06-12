Диетологи назвали топ-10 напитков, которые помогут перенести жару
На дворе стоит настоящее лето. Столбик термометра поднимается все выше и выше — в Беларуси уже два дня подряд устанавливаются новые температурные рекорды.
В такую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? На этот вопрос диетологи из
Вода с лимонным соком (Лимон отлично бодрит, тонизирует, богат витамином С; сам напиток прост в приготовлении);
- Холодный зеленый чай (Он просто отлично утоляет жажду и его заварка есть почти в любом доме);
- Квас (Его также легко приготовить в домашних условиях);
- Свежевыжатый сок (Их лучше всего употреблять непосредственно сразу после получения);
- Морс (Наибольшей популярностью в жару пользуется клюквенный морс, также, отлично утоляет жажду морс из малины, смородины и ежевики);
- Компот (Данный напиток является кладезем громадного количества полезных веществ);
- Кисломолочные продукты (Айран, катык, кефир и подобные им напитки в холодном виде отлично помогают переносить летний зной. К тому же, как правило, такие продукты весьма сытные и малокалорийные);
- Лимонад (Речь идет не о «шипучке» из магазина, а о напитках домашнего приготовления);
- Смузи (Он стал популярным не так давно, но и за короткое время смог зарекомендовать себя, как отличное средство для утоления жажды);
- Чай каркаде (Достаточно вечером залить лепестки холодной водой и убрать кувшин в холодильник и на утро появится отличный напиток).
Однако приготовить один из выше перечисленных продуктов мало, необходимо помнить еще об одном совете: никогда не пейте ледяные напитки, непосредственно из холодильника, если вы только что зашли домой и еще разгорячены.
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