Власть открыла охоту на команду Бабарико?

В Могилеве 11 июня задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико Владимир Дударев, сообщил БелаПАН сотрудник пресс-служба штаба Бабарико Глеб Германчук.

«Вчера вечером был задержан Дударев. Для него уже найден адвокат, он приступил к работе. О причинах задержания пока ничего не известно», — сказал Германчук.

Кроме того, сегодня утром стало известно, что в Гомеле задержан один из членов инициативной группы Бабарико, руководитель местного филиала «Белгазпромбанка» Сергей Кармызов. «Подробности нам пока неизвестны», — добавил Германчук.

Он подчеркнул, что избирательный штаб Виктора Бабарико просит всех членов инициативной группы незамедлительно сообщать, если к кому-то приходят сотрудники правоохранительных органов. «Мы будем оказывать необходимую помощь», — сказал Германчук.

Владимир Дударев раньше работал в Могилевском горисполкоме. В 2018 году был назначен заместителем председателя Могилевского горисполкома, курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В октябре прошлого года покинул эту должность.

Напомним, утром 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка», который около 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, а также в ряде других компаний прошли обыски.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов, обыски проводились в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. «В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия», – заявил Данилов.

На уточняющий вопрос, проходит ли по данному делу Виктор Бабарико, Данилов ответил: «Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет».

Виктор Бабарико покинул пост главы правления «Белгазпромбанка» в мае этого года в связи с участием в президентской кампании. На данный момент в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты Беларуси собрано около 300 тысяч подписей при необходимых для регистрации 100 тысячах.

11 июня на экстренной пресс-конференции, созванной в Минске в связи с обысками, Бабарико заявил: «Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов».

По словам участника избирательной кампании, цинизм ситуации состоит в том, что подобные действия направлены не на него лично, а на близких ему людей. «К тому, что будут эти действия направлены на меня, я готов. Но цинично нападать на людей, у которых просто вина состоит в том, что они работали в организации, которой руководил я, являются моими друзьями… Я считаю это верхом просто человеческой непорядочности. Поэтому я хотел бы перед ними всеми извиниться и сказать, что они на самом деле лучшие, с кем мне довелось в жизни встречаться», — сказал Бабарико.

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