Лукашенко указал чиновникам направление, которым необходимо заниматься

Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко потребовал в ближайшие 2-3 года решить проблему сбора и переработки бытового мусора.

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«Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление», — приводит пресс-служба президента его слова.

По его словам, появляющиеся свалки — «это безобразие»: «Это [переработка мусора] одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься».

Он привел пример Швейцарии, где перерабатывается до 80-90% отдельных видов отходов. «А мы к 50% подойти не можем», — заметил глава государства.