В Слуцком районе сельчанин ранил участкового

Участковый милиционер получил ножевое ранение во время задержания ранее судимого 32-летнего жителя одной из деревень Слуцкого района.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, конфликт возник после того, участковый прибыл за мужчиной, чтобы доставить «доставить его в ИВС, а затем направить в лечебно-трудовой профилакторий».

Когда фигурант понял, что происходит, он достал нож и стал угрожать сотруднику милиции, если тот попытается применить силу.

После этого мужчина выпрыгнул в окно и попытался сбежать.

«Когда инспектор его догнал и попытался задержать, подозреваемый снова показал нож. Участковому удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники, — отметила представитель МВД.

По данному факту открыто уголовное производство. В милиции отметили, что задержанный ранее был судим «за аналогичные преступления»: сначала в деревне он напал на милиционера, а затем в здании РОВД милиции несколько раз ударил оперативника.

«Сельчанин злоупотребляет спиртным, за что более 40 раз привлекался к административной ответственности», — резюмировала Чемоданова.