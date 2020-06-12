Упавшие во время стихии деревья повредили девять авто

Девять легковых автомобилей были повреждены в результате падения деревьев. Всему виной сильный ветер, который лихо прошелся по нескольким регионам страны.

Как сообщили в дежурной части МЧС, вследствие прохождения грозового фронта (порывы ветра достигали 23 м/с) зафиксированы 53 случая падений деревьев в Брестской области (8), Витебской (32) областях и в Минске (13).

В девяти случаях были повреждены автомобили.

В 428 населенных пунктах периодически нарушалось электроснабжение. На утро без света оставалась почти сотня населенных пункта в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

По прогнозам синоптиков, сегодня Беларусь также будет штормить.