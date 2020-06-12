«Россия — священная наша держава». Белорусы Уссурийска с радостью спели гимн РФ
В День России, который отмечается сегодня у наших восточных соседей, по всей стране проходит флэшмоб — в полдень по местному времени каждый житель РФ может исполнить гимн.
К широкомасштабной акции подключилась и краевая национально-культурная общественная организация «Белорусы Приморья».
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«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна…» они исполнили в «Белорусском Доме» — доме дружбы, где проходят встречи и праздники организации.