«Россия — священная наша держава». Белорусы Уссурийска с радостью спели гимн РФ

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В День России, который отмечается сегодня у наших восточных соседей, по всей стране проходит флэшмоб — в полдень по местному времени каждый житель РФ может исполнить гимн.

Фото: ИА UssurMedia

К широкомасштабной акции подключилась и краевая национально-культурная общественная организация «Белорусы Приморья».

Как сообщила ИА UssurMedia ее председатель Нина Фигурская, «белорусы Уссурийска с радостью присоединились к флэшмобу».

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна…» они исполнили в «Белорусском Доме» — доме дружбы, где проходят встречи и праздники организации.

 
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Тэги: флешбом гимн России Персона: Нина Фигурская Город: Уссурийск