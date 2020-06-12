Лукашенко поручил правительству «серьезнейшим образом прошерстить» службу ЖКХ 115

По словам Александра Лукашенко, сегодня много нареканий на работу недавно созданной службы 115. Об этом он заявил во время посещения Витебской области.

Фото пресс-службы президента

«Это как скорая помощь. Это правильное было решение. И эту службу надо иметь независимо от ЖКХ. Эта служба должна находиться в райисполкоме, где-то в другой организации, куда поступают все жалобы от населения. Набрал номер 115 — тебе диспетчер ответил, зафиксировал жалобу, отдал исполнителю, и проконтролировала эта служба, как исполняется поручение. Хорошая система, но нареканий много», приводит слова президента его слова.

Он поручил правительству «серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует эта служба»: «Чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь».

Лукашенко отметил, что тема совещания по ЖКХ «продиктована жизнью», так как практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами. «И то, насколько люди довольны их качеством и доступностью, напрямую влияет на настроения в обществе. Следовательно, в значительной степени формирует социально-политическую обстановку и уровень доверия к действующей власти», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в октябре 2017 года на республиканском семинаре-совещании по вопросам развития ЖКХ была рассмотрена работа этой отрасли. Определено, что коммунальная сфера должна стать приоритетом номер один для руководителей регионов. Впоследствии соответствующие решения были закреплены в директиве № 7.

«Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в плане прозрачности формирования тарифов, снижения себестоимости и обеспечения окупаемости практически всех видов услуг‚ повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано», — подчеркнул официальный белорусский лидер.

Глава государства, сообщает его пресс-служба, также отреагировал «на некоторую публикуемую информацию негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству»: «Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город «вылизать» — подмести улицы, покрасить скамейки… Есть такие, небольшое количество людей: все, что хорошо — плохо, что плохо — тоже плохо».

Все, что сделано, останется жителям города, заявил он. «Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем», — сказал Лукашенко.