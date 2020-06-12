Лукашенко не против, чтобы перед его приездом вылизывали города

Александр Лукашенко не видит ничего плохого в том, что к его визиту привели в порядок Полоцк.

Он отметил, что публикуется информация негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству: «Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город вылизать — подмести улицы, покрасить скамейки… Есть такие, небольшое количество людей: всё, что хорошо — плохо, что плохо — тоже плохо».

Лукашенко, как передает его пресс-служба, подчеркнул, что все сделанное останется жителям города: «Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем».