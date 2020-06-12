На площади Богушевича в Минске будет организовано круговое движение по примеру площади Бангалор

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Уже в ближайшие дни, ориентировочно с 15 июня, движение по столичной площади Богушевича, где заканчиваются восстановительные работы после окончания строительства станции метро, будет организовано по новой схеме.

Как сообщили агентству «Минск-Новости» в столичной ГАИ, движение через площадь Богушевича будет организовано по круговой схеме, аналогичной той, что сейчас действует на площади Бангалор.

Как отметил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов, на полную настройку светофорного регулирования понадобится до двух недель. В этот период возможны затруднения в движении.

Для помощи водителям на площади будет постоянно дежурить экипаж ГАИ.
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Тэги: дорожное движение перекресток площадь Богушевича Персона: Андрей Зырянов Город: Минск

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