На площади Богушевича в Минске будет организовано круговое движение по примеру площади Бангалор
Уже в ближайшие дни, ориентировочно с 15 июня, движение по столичной площади Богушевича, где заканчиваются восстановительные работы после окончания строительства станции метро, будет организовано по новой схеме.
Как сообщили агентству
Как отметил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов, на полную настройку светофорного регулирования понадобится до двух недель. В этот период возможны затруднения в движении.
Для помощи водителям на площади будет постоянно дежурить экипаж ГАИ.