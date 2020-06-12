Minsk Craft Beer Fest перенесли еще раз — на осень

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Фестиваль крафтового пива Minsk Craft Beer Fest состоится 17 октября.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие переносится уже во второй раз. Изначальной пивной фестиваль планировалось провести в апреле, затем организаторы перенесли его на июль. Однако ввиду того, что ситуация с распространением коронавируса пока принципиально не изменилась, фестиваль решили сдвинуть на осень.

Minsk Craft Beer Fest пройдет в Культурном хабе ОК16. Свою продукцию представят более ста пивоварен из разных стран.

Все ранее купленные билеты на VII Minsk Craft Beer Fest продолжают действовать.
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Тэги: Minsk Craft Beer Fest крафтовое пиво Город: Минск

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