В Беларуси от COVID-19 умерло уже почти 300 человек

По данным Минздрава на 12 июня, в Беларуси коронавирус унес жизни уже 298 человек.

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Зарегистрированы 52 тыс. 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 тыс. 011 тестов.

Таким образом, суточный прирост по подтвержденным диагнозам составил 704, а по смертям 5).

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

В мире на сегодняшнее утро зафиксировано 7 514 559 случаев коронавирусной инфекции (умерло 421 458 человек).

Ранее сообщалось, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции COVID-19, и это достаточно серьезная ситуация, сообщил журналистам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев 12 июня в Минске.