В Беларуси от COVID-19 умерло уже почти 300 человек

/ Общество
Просмотров: 660

По данным Минздрава на 12 июня, в Беларуси коронавирус унес жизни уже 298 человек.

Фото Depositphotos

Зарегистрированы 52 тыс. 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 тыс. 011 тестов.

Таким образом, суточный прирост по подтвержденным диагнозам составил 704, а по смертям 5).

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

В мире на сегодняшнее утро зафиксировано 7 514 559 случаев коронавирусной инфекции (умерло 421 458 человек). 

Ранее сообщалось, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции COVID-19, и это достаточно серьезная ситуация, сообщил журналистам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев 12 июня в Минске.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Низкая смертность от COVID-19 в Беларуси. Успех медицины или сбой статистики

Низкая смертность от COVID-19 в Беларуси. Успех медицины или сбой статистики

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

Юваль Ной Харари: каким будет будущее после коронавируса

Юваль Ной Харари: каким будет будущее после коронавируса

COVID-19. Кто кого в Беларуси дискриминирует из-за коронавируса

COVID-19. Кто кого в Беларуси дискриминирует из-за коронавируса